Трамп: США найдут более эффективное применение $500 млн, выделяемых на нужды ВОЗ

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его администрация найдет более эффективный способ применения $500 млн, которые Вашингтон ежегодно направлял в качестве взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

"Всемирная организация здравоохранения - мы обнаруживаем все больше и больше проблем, - сказал американский лидер. - Есть другие способы потратить $500 млн". "Мы найдем способы направить их на то, чтобы оказать людям куда более ощутимую помощь", - отметил он.

Во вторник Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы.

Трамп сообщил, что США тратят на взносы в бюджет ВОЗ "$500 млн в год, <...> гораздо больше, чем кто-либо еще, включая Китай". "Мы рассчитываем, что период [оценки займет] от 60 до 90 дней, мы очень тщательно изучаем <...> Но это должно было быть сделано очень давно еще предыдущими администрациями", - добавил американский президент.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, и ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зарегистрировано более 150 тыс. летальных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 726 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 38 тыс. человек.