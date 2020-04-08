США думают о приостановке взносов в бюджет ВОЗ

Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил президент Дональд Трамп в ходе брифинга.

Сначала Трамп сообщил, что Соединенные Штаты собираются приостановить вносы в бюджет ВОЗ, так как эта организация получает от Вашингтона большие объемы средств, передает РБК.

После уточняющего вопроса журналиста, президент скорректировал свои слова: «Я сказал, что мы изучим, что мы исследуем, мы рассмотрим прекращение финансирования». На вопрос о том, подходящее ли сейчас время для приостановки взносов, американский лидер ответил: «Возможно, нет».

Ранее Трамп раскритиковал ВОЗ, так как, по его мнению, организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае. При этом, по словам Трампа, ВОЗ в основном содержат Соединенные Штаты.