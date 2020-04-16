Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,02 рубля и составил 2,46 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,022 рубля и составил 2,47 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,673 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,69 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 (снизился на 0,05 рубля), минимальный курс продажи составил 3,30 (снизился на 0,05 рубля).