Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 2,44 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,012 рубля и составил 2,448 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,675 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,683 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,35 (не изменился).