Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,008 рубля и составил 2,45 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,46 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,012 рубля и составила 2,676 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,017 рубля и составила 2,688 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,35 (снизился на 0,02 рубля).