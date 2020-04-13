Курсы наличной валюты в банках Минска на 13 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,037 рубля и составил 2,458 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,039 рубля и составил 2,466 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,032 рубля и составила 2,688 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,034 рубля и составила 2,701 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37 (снизился на 0,01 рубля).