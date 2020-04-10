Румас предлагает забыть о долларе в расчетах внутри ЕАЭС

Белорусский премьер Сергей Румас заговорил о дедолларизацию экономики ЕАЭС, особенно в части топливно-энергетических и сырьевых товаров.

Об этом он заявил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в формате видеоконференции.

"Нужно быть готовым к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом. Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров", - сказал Румас (цитата БелТА).

Беларусь не впервые выступает за дедолларизацию расчетов внутри ЕАЭС и в отношениях с Россией. Особенно остро этот вопрос встает на повестке дня, когда в стране начинается очередной этап падения курса нацвалюты. Впрочем, что касается расчетов за газ и нефть, то в этом вопросе белорусские власти уже давно настаивают на переходе на российский рубль.

Помимо дедолларизации Румас также призвал к проведению в ЕАЭС общих политик в сфере промышленности и агропрома, совместных программ импортозамещения в важнейших для экономики и жизнеобеспечения отраслях.

"Очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны. Сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии. Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком", - заявил премьер РБ.

При этом он прозрачно намекнул на то, что Евразийскому банку развития и ЕФСР уже стоило бы приступить к оказанию финансовой помощи странам ЕАЭС для борьбы с последствиями коронавируса.