Последнее обновление: 10.04.2020 10:48

Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,041 рубля и составил 2,495 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,039 рубля и составил 2,505 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,032 рубля и составила 2,72 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,027 рубля и составила 2,735 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,38 (не изменился).

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