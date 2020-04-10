Последнее обновление: 10.04.2020 21:30

Видеосаммит глав государств ЕАЭС состоится 14 апреля

Переговоры глав государств Евразийского экономического союза в формате видеосвязи намечены на 14 апреля.

Такую дату озвучил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня также в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета, передает БелТА.

"Планируется 14 апреля рабочая встреча, тоже в режиме видеоконференции", - сказал Михаил Мясникович.

Он сообщил, что продолжается и подготовка заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 19 мая. При этом он не исключил, что это заседание также придется проводить в видеорежиме.

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