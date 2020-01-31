Председательствующая в ЕАЭС Беларусь просит больше полномочий для ЕЭК

Председательствующая в органах Евразийского экономического сообщества Беларусь запросила больших полномочий для Евразийской экономической комиссии и усиления ее наднациональной компетенции.

Пожелания белорусской стороны сегодня озвучил премьер РБ Сергей Румас, принимающий участие в проходящем в Астане Евразийском межправительственном совете.

«Прежде всего наше внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, а также на предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий. Одним из инструментов достижения этой цели является усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в таких сферах, как техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий», - обозначил Румас первоочередные задачи белорусского председательства.

«Мы по-прежнему настаиваем на необходимости установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами Союза», - добавил премьер РБ.