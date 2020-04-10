Последнее обновление: 10.04.2020 09:05

За 3 недели в США безработными стали 17 млн. человек

В США из-за эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2 вновь резко выросло число безработных. За последнюю неделю зарегистрировано еще 6,6 млн первичных заявлений на пособие по безработице, сообщило министерство труда США в четверг, 9 апреля.

В результате в США только за последние три недели работы лишились почти 17 млн человек, передает DW.

Реальное число новых безработных может оказаться даже выше: как сообщают американские СМИ, биржи труда из-за огромного наплыва безработных безнадежно перегружены, поэтому многие безработные даже не могут подать заявлений на выплату пособий.

Федеральная резервная система (ФРС) США 9 апреля запустила гигантскую программу стимулирования экономики на сумму в 2,3 трлн долларов. На эти средства планируется оказать поддержку, в первую очередь, предприятиям и органам местного самоуправления.

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