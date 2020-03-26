Последнее обновление: 26.03.2020 17:06

Число поданных в США пособий по безработице побило рекорд 1982 года

Более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице на фоне пандемии коронавируса и правительственных мер по борьбе с распространением инфекции.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министерства труда страны, передает ТАСС.

«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок [на получение пособий по безработице] с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», - отмечается в документе. Это более в чем 4 раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года в 695 тыс. заявок. В Минтруде также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

По данным газеты «Вашингтон пост», некоторым американцам пришлось ждать часами, чтобы власти приняли их заявку по телефону или даже через сайт. Многие американские экономисты, продолжает издание, считают, что рецессия в стране уже началась, и к апрелю число безработных превысит 40 млн. При этом, поясняет газета, реальное число безработных может быть гораздо выше в связи с тем, что определенным категориям - самозанятым, студентам, фрилансерам, недавно сменившим работу или переехавшим в другой штат - не разрешается подавать заявку на получение пособия.

В США в рамках борьбы с распространением коронавируса закрываются рестораны, гостиницы, парикмахерские магазины, спортзалы и многие другие места общественного пользования.

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