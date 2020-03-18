Минфин США прогнозирует 20% безработицу из-за вируса

Глава американского Минфина Стивен Мнучин предупредил сенаторов-республиканцев о том, что из-за последствий коронавируса уровень безработицы в США может вырасти на 20%, сообщает CNN со ссылкой на источник среди представителя Республиканской партии в сенате.

Как поясняет Bloomberg, Мнучин считает, что высокий уровень безработицы возможен, если власти не будут быстро оказывать финансовую помощь наемным работникам, а также малому и среднему бизнесу.

Представитель Минфина Моника Кроули заявила, что во время встречи с сенаторами Мнучин «использовал несколько математических примеров для наглядности, но он не предполагал, что это будет именно так».

По утверждению источников телеканала и агентства, на той же встрече глава Минфина сообщил, что экономические последствия из-за коронавируса могут быть хуже, чем финансовый кризис 2008 года, передает РБК.

Ранее Bloomberg утверждал, что администрация президента Дональда Трампа планирует направить до $1,2 трлн на поддержку экономики из-за коронавируса. Меры в том числе предполагают, что американцы смогут напрямую получить около $1 тыс. в течение двух недель. Мнучин выписал чеки на $250 млрд, которые должны выпустить до конца апреля, а также на $500 млрд для следующих четырех недель, если сохранится чрезвычайная ситуация, указывали источники агентства.

На брифинге в Белом доме Мнучин сообщил, что «американцам нужны деньги сейчас, и президент хочет, чтобы деньги были сейчас», уточнив, что под «сейчас» подразумевает ближайшие две недели. Тогда он отказался назвать конкретную сумму, указав, что она будет обсуждаться с сенаторами. После встречи он сообщил, что власти планируют выделить финансирование в размере $1 трлн.