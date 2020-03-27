Трамп назвал ожидаемым выросший на 1000% уровень безработицы в США

Уровень безработицы, возникший в Соединенных Штатах на фоне пандемии коронавируса и правительственных мер по борьбе с распространением инфекции, является ожидаемым, и ситуация быстро нормализуется, как только заболевание удастся победить.

Такое мнение выразил в четверг на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Никто в этом не виноват, и уж точно в этой стране», - убежден он. «Я слышал, что могло быть и 6 млн, и 7 млн. Сейчас же у нас 3,3 млн или 3,2 млн. Это много рабочих мест, но я думаю, что мы вновь станем очень сильными, как только вернемся к работе. Чем дольше мы не работаем, тем сложнее нам становится быстро вернуться к работе», - подчеркнул Трамп.

«Я знаю эти цифры, но я думаю, что мы очень быстро вернемся [к нормальной ситуации], как только мы победим «невидимого врага», как я выражаюсь», - заявил президент. «Посмотрим, что произойдет, но этих цифр полностью можно было ожидать», - добавил американский лидер.

Как говорилось в распространенном в четверг заявлении Министерства труда США, более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. В Минтруде также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

В США в рамках борьбы с распространением коронавируса закрываются рестораны, гостиницы, парикмахерские, магазины, спортзалы и многие другие места общественного пользования.

США вышли на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай и Италию. На данный момент в стране выявлено более 85 тыс. случаев заболевания, умерли более 1,3 тыс. человек.