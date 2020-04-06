Украина вводит дополнительные ограничения по въезду в страну

По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом.

«Граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»)», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

Данные меры вводятся в рамках противодействия распространению коронавируса. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.