Последнее обновление: 06.04.2020 11:59

Украина вводит дополнительные ограничения по въезду в страну

По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом.

«Граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»)», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

Данные меры вводятся в рамках противодействия распространению коронавируса. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование