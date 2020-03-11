Украина закрывает более 80% пунктов пропуска на границе

С 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил на брифинге по итогам заседания Кабинета министров.

«Сегодня было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией пока. В дальнейшем мы будем наблюдать в тех странах, где будет развиваться параболически этот вирус, мы также будем принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение. Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и транспорта», – сказал Шмыгаль.

Кроме того, правительство приняло ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавірусної инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели – с 12 марта, сообщают украинские СМИ.

«Принято решение выделить 100 миллионов гривень на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Вместе с тем, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения», – говорится в сообщении.