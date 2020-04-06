Россия возобновляет эвакуацию своих граждан самолетами

Рейсы для возвращения россиян из-за границы должны возобновиться уже в понедельник, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство прикладывает для этого все усилия. В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру и они будут сегодня осуществлены", - сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями. По его словам, информация о таких рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

Премьер подчеркнул, что "Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран". "Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой, для этого надо только подать заявление на портале госуслуг", - сказал премьер на совещании со своими заместителями.

Мишустин обратил внимание при этом на большое число случаев, "когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись, самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли".

"Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявление, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас", - обратился Мишустин к гражданам, оставшимся за рубежом. Он подчеркнул, что полная и объективная информация позволит четко организовать работу и быстрее вернуть россиян на родину, передает ТАСС.

После того, как 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале госуслуг разместили анкету для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии. Обработка данных осуществляется Минкомсвязи РФ и уполномоченными государственными органами.