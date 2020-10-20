Ростуризм раскрыл потери отрасли из-за пандемии и отсутствия туристов

Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд руб. из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу РБК.

«По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил $10,9 млрд. С учетом того, что международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд руб. составят потери по въездным потокам», — рассказала она.

По словам Догузовой, окончательная оценка потерь отрасли от пандемии будет произведена к концу года. Она отметила, что сумма будет зависеть от динамики будущего открытия границ. Глава Ростуризма добавила, что в целом годовой оборот туристической отрасли в обычное время составляет 3,7 трлн руб.

По данным пограничной службы ФСБ, с апреля по июнь 2020 года в Россию, несмотря на практически полное отсутствие международного авиасообщения, въехало 509 тыс. иностранцев. Это в 17 раз меньше, чем во втором квартале 2019 года.

Летом Догузова сообщала, что российская туристическая отрасль вряд ли сможет наверстать потери из-за коронавируса раньше конца 2021 года. Общие потери бизнеса от пандемии она тогда оценивала в 1,5 трлн руб.