Последнее обновление: 02.04.2020 20:53

Количество безработных в США выросло на рекордные 6,6 млн за неделю

За неделю, завершившуюся 28 марта, за первоначальным пособием по безработице в органы занятости обратились 6,65 млн американцев (с поправкой на сезонность), сообщил Минтруд США.

По меркам США это огромный показатель: в нормальное время он не превышает 300 тыс. обращений в неделю.

Предыдущий рекорд был установлен неделю назад — 3,3 млн первичных заявок на пособие. Он побил рекорд 1982 года — 695 тыс. заявок.

Банки Goldman Sachs и Bank of America ожидали, что количество обращений за пособием по безработице за минувшую неделю составит 5,5–6 млн. Консенсус-прогноз составлял 3,8 млн.

Из данных Минтруда США следует, что за две недели лишились работы около 10 млн американцев, передает РБК.

Число обращений за пособием по безработице во время «великой рецессии» 2009 года были в разы ниже (максимум 665 тыс. в неделю в марте 2009 года).

Закрытие или приостановка работы американских малых и средних предприятий на фоне политики социального дистанцирования из-за пандемии коронавируса привели к беспрецедентному скачку безработицы.

«Я никогда не думал, что когда-либо в своей жизни увижу такие цифры», — сказал Bloomberg экономист Pictet Wealth Management Томас Костерг. Вполне возможно, что уровень безработицы в США достигнет 20%, или в два раза выше, чем в предыдущую рецессию 2008–2009 годов.

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