Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума 44 лет

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице в США на прошлой неделе, упало до минимума почти за 44 года, указав на продолжение укрепления рынка труда, даже несмотря на то, что рост экономики в первом квартале, похоже, остается умеренным.

Число обращений за пособием сократилось на 19.000 до 223.000 с поправкой на сезонные колебания за неделю, завершившуюся 25 февраля, достигнув минимума с марта 1973 года, сообщило в четверг министерство труда США. Данные за прошлую неделю были пересмотрены в сторону понижения на 2.000 до 242.000 обращений.

Число обращений 104-ю неделю подряд оказалось ниже отметки в 300.000 - порога, который указывает на устойчивость рынка труда. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Укрепление рынка труда и ускорение инфляции могут побудить Федрезерв повысить процентные ставки на заседании 14-15 марта.

Экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозировали, что число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе составит 243.000.

Другие данные, опубликованные на этой неделе, указали на рост потребительских расходов в январе, низкие затраты на оборудование и строительство и расширение товарного торгового баланса, что сигнализирует о трудностях экономики, пытавшейся набрать обороты в начале первого квартала после замедления в последние три месяца 2016 года.