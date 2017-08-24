Число обращений за пособием в США за неделю незначительно выросло

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло не так сильно, как ожидалось, указывая на продолжение восстановления рынка труда.

Число обращений выросло на 2.000 до скорректированных с учетом сезонных факторов 234.000 за неделю, завершившуюся 19 августа, сообщило в четверг Министерство труда США. Данные за предыдущую неделю остались без изменений.

Показатель удерживается ниже отметки в 300.000 - порога, который связывают с устойчивым рынком труда - 129 недель подряд. Это самый продолжительный подобный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозировали рост числа обращений за пособием до 238.000.

Безработица опустилась до 16-летнего минимума в 4,3 процента благодаря низкому уровню сокращений персонала. Восстановление рынка труда может позволить Федрезерву объявить о плане сокращения своего объемного баланса облигаций на заседании 19-20 сентября.

Однако американский центробанк, скорее всего, воздержится от повышения ставок до декабря, поскольку инфляция остаётся ниже целевого 2-процентного уровня регулятора, несмотря на приближение рынка труда к полной занятости.