Рост числа рабочих мест в США замедлился в сентябре

Рост числа рабочих мест в США резко замедлился в сентябре, что, скорее всего, связано с влиянием урагана “Флоренс” на розничный сектор и сектор развлечений и туризма, однако безработица опустилась до минимума почти за 49 лет в 3,7 процента, указав на дальнейшее укрепление рынка труда.

Данные Министерства труда США также указали на стабильный рост зарплат, сигнализировавший об умеренном инфляционном давлении, что может ослабить страхи о перегреве экономики и позволит Федрезерву продолжить постепенно повышать ставки.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 134.000 - минимально за год - на фоне сокращения числа рабочих мест в ритейле и секторе развлечений и туризма.

Экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозировали рост числа рабочих мест на 185.000 и снижение безработицы до 3,8 процента.

Министерство труда сообщило, что на занятость в некоторых отраслях мог повлиять ураган “Флоренс”, обрушившийся на Южную и Северную Каролину в середине сентября. В то же время ведомство добавило, что дать количественную оценку этому влиянию невозможно.

Безработица снизилась на две десятых процентного пункта с 3,9 процента в августе, опустившись до уровней, которые в последний раз фиксировались в декабре 1969 года.

Средняя почасовая оплата труда выросла на 8 центов, или 0,3 процента, как и в августе. Рост зарплат в годовом выражении составил 2,8 процента против 2,9 процента в августе.

Таких темпов роста зарплат достаточно, чтобы удерживать инфляцию вблизи целевого 2-процентного уровня ФРС.