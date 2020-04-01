Последнее обновление: 01.04.2020 12:42

Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,017 рубля и составил 2,585 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,027 рубля и составил 2,598 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,02 рубля и составила 2,838 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,024 рубля и составила 2,854 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29(вырос на 0,01 рубля).

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