Курсы наличной валюты в банках Минска на 2 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,59 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,598 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,013 рубля и составила 2,825 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,02 рубля и составила 2,834 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29(вырос на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,33(вырос на 0,04 рубля).