Последнее обновление: 31.03.2020 10:42

Курсы наличной валюты в банках Минска на 31 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 2,602 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,009 рубля и составил 2,625 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,015 рубля и составила 2,858 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,878 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28(снизился на 0,02 рубля).

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