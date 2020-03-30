Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,021 рубля и составил 2,596 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,026 рубля и составил 2,616 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,033 рубля и составила 2,873 рубля, минимальная продажа выросла на 0,037 рубля и составила 2,88 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26(снизился на 0,05 рубля), минимальный курс продажи составил 3,3(снизился на 0,03 рубля).