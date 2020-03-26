Беларусбанк запретил частным лицам безналичную покупку валюты

Беларусбанк с 14:00 26 марта 2020 года запретил покупку иностранной валюты с использованием банковских платежных карточек.

Под запрет попали следующие операции, следует из сообщения банка:

Выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях.

Выдача наличной иностранной валюты по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка.

Внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте.

Осуществление операций перевода в иностранной валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях.

Зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте.

Пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (Интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе Интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.

«Приостановление отдельных видов операций распространяется на карточки физических лиц», - говорится в сообщении банка.

При этом, часть операций конверсионного характера остается доступной для клиентов банка. К числу таких операций относятся:

оплаты покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах;

погашения кредитов банка в кассах, Интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте;

выдачи наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом);

покупки Интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, доступно перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте денежных средств на карточки, выпущенные в иностранной валюте.

Банк не объяснил причины введения запрета на покупку безналичной валюты.

Нацбанк Беларуси утверждает, что не вводил запрет и не давал банкам соответствующие обязательные к исполнению рекомендации, но при этом отказался комментировать действия Беларусбанка.