Последнее обновление: 25.03.2020 14:32

Глава ЕЦБ попросила министров еврозоны рассмотреть разовый выпуск "коронабондов"

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард во время видеоконференции во вторник попросила министров финансов еврозоны серьезно рассмотреть разовый выпуск “коронабондов”, чтобы помочь бороться с влиянием эпидемии коронавируса, сообщили два чиновника.

“Она сказала, что нам нужно серьезно над этим подумать, вдобавок к использованию инструментов Европейского стабилизационного механизма”, - сказал чиновник, участвовавший во встрече, передает Reuters.

Второй чиновник подтвердил, что Лагард выдвинула такую идею, но добавил, что против выступили Германия, Нидерланды и ряд северных стран, давно сопротивляющиеся совместному выпуску долга.

“Она четко сказала, что это должен быть “разовый” выпуск”, - сказал второй чиновник.

“Были возражения с привычных сторон, но также большая поддержка, не только от Club Med (южных стран)”, - добавил он.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование