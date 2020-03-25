Глава ЕЦБ попросила министров еврозоны рассмотреть разовый выпуск "коронабондов"

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард во время видеоконференции во вторник попросила министров финансов еврозоны серьезно рассмотреть разовый выпуск “коронабондов”, чтобы помочь бороться с влиянием эпидемии коронавируса, сообщили два чиновника.

“Она сказала, что нам нужно серьезно над этим подумать, вдобавок к использованию инструментов Европейского стабилизационного механизма”, - сказал чиновник, участвовавший во встрече, передает Reuters.

Второй чиновник подтвердил, что Лагард выдвинула такую идею, но добавил, что против выступили Германия, Нидерланды и ряд северных стран, давно сопротивляющиеся совместному выпуску долга.

“Она четко сказала, что это должен быть “разовый” выпуск”, - сказал второй чиновник.

“Были возражения с привычных сторон, но также большая поддержка, не только от Club Med (южных стран)”, - добавил он.