МИД Франции: Европа не предугадала масштабов кризиса

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Европа оказалась не в состоянии правильно спрогнозировать масштабы кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

«Все оказалось отнюдь не идеальным в том, что касается совместного ответа Европы на данный кризис. Ясно, что Европа не смогла предусмотреть его масштабы. К тому же, она медленно стартовала в своих действиях. Нельзя не признать, что односторонние решения на национальном уровне принимались без какой-либо координации», - сказал глава французского дипломатического ведомства в интервью, опубликованном во вторник газетой «Фигаро», передает ТАСС.

«Однако я считаю, что было бы ошибочным утверждать, что сегодня Европа не дает на сложившуюся ситуацию единого и совместного ответа, - добавил он. - Так, мы вместе приняли решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны. Мы совместно позаботились о том, чтобы контроль, установленный на внутренних границах стран, не препятствовал перевозке товаров, играющих жизненно важную роль в нашем снабжении. Мы также совместно начали закупки средств защиты и медицинских средств и оборудования».

При этом Ле Дриан напомнил, что страны ЕС на уровне сообщества выделили 187 млн евро на исследования по коронавирусу.

«Также структуры ЕС будут играть решающую роль в том, что касается мер, направленных на ограничение экономического воздействия нынешнего кризиса. Европейский центральный банк уже продемонстрировал это, дав старт программе на 750 млрд евро, направленной на финансирование экономики», - добавил французский министр. «Европейские партнеры принимают сейчас совместно такие решения, которых никогда ранее не принималось в истории Евросоюза», - подчеркнул он.

«Тот сигнал, который мы тем самым даем, совершенно четко указывает на то, что мы без колебаний пойдем на инновационные меры, чтобы защитить наиболее пострадавшие сектора экономики и их работников. И мы будем поступать таким образом каждый раз, когда это будет необходимо. Я уверен, что сегодня в Европе все отдают себе отчет в необходимости единых действий перед лицом распространения вируса», - заявил глава МИД Франции.

В ходе интервью он также отметил, что кризис подвергает тяжким испытаниям системы здравоохранения по всему миру и может нанести удары по тем государствам, в особенности в Африке, которые могут оказаться не способными справиться с ситуацией.

«Именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за оперативное проведение чрезвычайного саммита G20 с тем, чтобы усилить международную координацию в противостоянии эпидемии, поддержать развитие мировой экономики и обеспечить солидарность с наиболее уязвимыми государствами», - отметил Ле Дриан.

Отвечая на вопросы относительно возможности применения во Франции и Европе опыта Китая по борьбе против вируса, министр сказал: «Китайская модель, - хотя на самом деле это модель глобальная, - заключается в применении полной и строгой изоляции людей. Мы сейчас находимся уже не так далеко от этого». Ле Дриан также отметил, что Франция и страны ЕС готовы использовать любой положительный опыт других стран в борьбе с пандемией.

«После завершения кризиса нам предстоит научиться использовать принцип солидарности как основу международной жизни <...>, - добавил Ле Дриан. - Считаю, что нам следует совместно сделать выводы из нынешнего кризиса для Европы, для всей системы ООН, для системы многосторонности», - заключил глава французского дипломатического ведомства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным, собранным корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания, в мире заразились свыше 403 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.