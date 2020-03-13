Франция и ФРГ закрывают школы, Бельгия - бары и рестораны

Во Франции с 16 марта и "до последующего уведомления" будут закрыты детские сады, школы и вузы.

Об этом в четверг, 12 марта, объявил президент страны Эмманюэль Макрон, назвав ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2 самым серьезным кризисом в области национального здравоохранения за минувшие 100 лет, передает DW.

"Мы - только в начале этого кризиса", - уверен Макрон. "Несмотря на все наши усилия остановить вирус, он продолжает распространяться и набирать темпы", - добавил он.

Эмманюэль Макрон рекомендовал лицам старше 70, страдающим от хронических заболеваний и респираторных проблем, а также инвалидам по возможности "оставаться дома". Он добавил, что последние, конечно, могут выйти за покупками, подышать свежим воздухом, однако должны максимально ограничить свои контакты.

Вместе с тем муниципальные выборы 15 марта отменены не будут, оговорился глава французского государства.

К похожим мерам прибегла и Бельгия. В этой стране будут закрыты школы, отменены все культурные мероприятия, приостановлена работа баров и ресторанов.

Об этом заявила 12 марта премьер-министр Софи Вильмес по итогам заседания Совета национальной безопасности. Новый режим вступит в силу с 14 марта.

Тем не менее, речь не идет о "полной изоляции", подчеркнула Вильмес. "Мы хотим избежать такой ситуации, как в Италии. Эти меры должны предотвратить строгую изоляцию", - добавила она.

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 12 марта, согласовала с премьер-министрами федеральных земель ряд конкретных мер борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Так, должны быть отменены все запланированные мероприятия с числом участников более 1000 человек, а также "все необязательные мероприятия", где численность присутствующих не будет превышать 1000 человек.

Чтобы разгрузить больницы, следует на неопределенное время отказаться от оказания медицинской помощи в стационарах и готовившихся операций, за исключением тех случаев, которые связаны с лечением пациентов с заболеванием COVID-19. Покрыть вызванные этим финансовые расходы должны кассы обязательного медицинского страхования.

По словам Меркель, в регионах страны, сильнее других пострадавших от распространения вируса, "одной из опций" является перенос начала учебного полугодия в вузах, закрытие детских садов и школ, а также продление пасхальных каникул, которые в целом ряде федеральных земель начнутся 29 марта. В то же время конкретные решения входят в компетенцию местных властей.

Особая помощь должна оказываться "уязвимым группам" населения: людям преклонного возраста и лицам с хроническими заболеваниями. Им необходимо предоставлять адресную информацию о том, как эффективнее защитить себя от распространения вируса.

Для поддержки экономики будут приняты "комплексные" меры, пообещала Ангела Меркель, хотя конкретных шагов не назвала. По ее словам, детали будут обнародованы министром финансов ФРГ Олафом Шольцем и федеральным министром экономики и энергетики Петером Альтмайером 13 марта.

Кроме того, будет усилена координация федеральных и земельных властей, министерства здравоохранения Германии, МВД ФРГ, антикризисных штабов и главы ведомства федерального канцлера Хельге Брауна (Helge Braun). Кроме того, Берлин активизирует сотрудничество со своими европейскими партнерами.