Средняя зарплата в Беларуси в феврале выросла на 1 рубль 60 копеек

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2020 года составила 1119,7 рубля и выросла на 1 рубль 60 копеек по сравнению с январем.

В январе текущего года средняя зарплата составила 1118,1 рубля.

Лидером по уровню зарплат остается сфера информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания - 4697,4 рубля, далее следуют в порядке убывания пассажирский воздушный транспорт - 2832,8 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2463,6 рубля, производство кокса и продуктов нефтепереработки - 1805,5 рубля.

Антилидером по зарплатам остаются парикмахерские и салоны красоты - 565,3 рубля, учреждения в области культуры (библиотеки архивы, музеи) - 658,7 рубля, уход в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг - 661,9 рубля.

По уровню зарплат в регионах лидирует Минск со средней зарплатой в 1591,6 рубля. Далее, в порядке убывания следуют Минская область - 1105,1 рубля, Гомельская - 993,4 рубля, Брестская - 961,4 рубля, Гродненская - 952,8 рубля, Витебская - 939,5 рубля, Могилевская - 921 рубль.