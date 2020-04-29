В Беларуси с 1 мая 2020 года повышается минимальный потребительский бюджет

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 апреля 2020 года №39, говорится в сообщении ведомства.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит 406,04 рублей, что на 31,15 рубля по сравнению с действующей с 1 февраля по 30 апреля величиной МПБ в 374,89 рубля.

Документом установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере 437,84 рубля; трудоспособного населения - 513,77 рубля; пенсионеров - 398,4 рубля; детей в возрасте до 3 лет - 340,01 рубля; детей в возрасте от 3 до 6 лет - 434,64 рубля; детей в возрасте от 6 до 18 лет - 441,79 рубля.

Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2020 года распределен так: продукты питания - 48,2%, одежда, белье, обувь - 19,1%, ЖКУ - 8,7%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,3%, взносы и платежи - 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,6%.