В Беларуси обостряется неравенство в доходах

Совсем недавно в СМИ отгремели сообщения о повышении средней по стране зарплаты почти до 1 000 BYN.

Между тем banki24.by разобрались, почему такие деньги в своих кошельках ощутила лишь малая часть белорусов.

В административной накачке зарплат по белорусской методике подсчета есть два плохих момента.

Во-первых, рост заработков без связи с производительностью труда опасен, так как раздувает инфляцию со стороны потребительского спроса. За тем же количеством товаров и услуг начинает «охотиться» большее количество денег, что автоматически снижает их реальную стоимость.

Во-вторых, уже несколько лет подряд средняя зарплата в Беларуси растет за счет богатых, а не бедных слоев населения. Увеличение расслоения по доходам можно проследить по динамике медианной и средней зарплаты.

Медианной Белстат называет ту зарплату, выше и ниже которой проранжированы по доходам по 50% работников. Другими словами, зарплату ниже медианной начисляют половине работников, выше нее — ровно такому же числу.

Средняя зарплата считается властями через деление начисленного фонда зарплаты на количество работников. В обществе, где есть хоть какое-то неравенство по доходам (то есть в любом), средняя всегда будет выше медианы. Рост разрыва между средней и медианой говорит об увеличении денежного расслоения, обратное — о сокращении.

До 2016 года Белстат регулярно распространял сведения о распределении белорусов по размерам начисленной зарплаты. Однако в 2016 году чиновники вдруг решили, что много знать гражданам не надо, и «закрыли» спецбюллетени от греха подальше. К полной статистике теперь имеют доступ только исполкомы и министерства.

Рядовым белорусам остается довольствоваться тем, что для них время от времени выбрасывают на поверхность. Но даже по отрывочным данным видно, как растет пропасть между теми, кто «более равен», и остальными жителями страны.

Медиану по зарплате Белстат дает 2 раза в год — по маю и ноябрю. Так вот, в ноябре 2013 года средняя и медианная зарплата отличались на 21,3%, в ноябре 2014 года — на 23,9%, в ноябре 2015 года — на 27,8%, в ноябре 2016 года — на 30%, в ноябре 2017 года — на 31,7%. Провал между средней и медианой за 4 года расширился в 1,5 раза.

Расслоение хорошо заметно и на региональном срезе. Согласно Белстату, медианная зарплата по стране за ноябрь-2017 составила 635,4 BYN. При этом во всех областях, кроме Минской, больше половины занятых имели начисленную зарплату до 600 BYN. В Минской области ноябрьская зарплата ниже 600 BYN была начислена 46,1% работников, в Минске — 27,8%.

Более того, по Минску начисленную зарплату ниже 800 BYN имели 48% работников. Это значит, что в столице медианная зарплата была выше 800 BYN. По сути, медиану по всей стране на более-менее пристойный уровень вытягивал один Минск.

Также не стоит забывать, что и средняя, и медиана по Белстату выступают показателями «к начислению», а не «к выдаче». Иными словами, официальные данные не очищены от подоходного налога и взноса работника в Фонд соцзащиты. Про добровольно-принудительные поборы в профсоюзы нечего и говорить.

Поэтому на самом деле «чистая» медианная зарплата в Беларуси за ноябрь-2017 хорошо если достигала 550 BYN, а за декабрь-2017 — 660 BYN.

Но и это не вся картина. Еще более засекреченным показателем является модальная зарплата. Данные о модальной зарплате Белстат бережет от посторонних глаз как зеницу ока. Модальная зарплата — это начисленная зарплата, которая наиболее часто встречается среди работников.

По оценкам banki24.by, модальная зарплата в ноябре-2017 была ниже, чем средняя, примерно на 40–45% и меньше, чем медиана, на 30–35%.

Таким образом, самая часто начисляемая зарплата белорусов в конце 2017 года могла быть на уровне 550–600 BYN, наиболее часто выдаваемая на руки — 480–520 BYN (вдвое ниже обещанных 500 USD).