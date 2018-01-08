В Беларуси систему оплаты труда изменят в 2018 году

Тарифную ставку первого разряда в Беларуси планируется заменить базовой. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич эфире телеканала ОНТ.

«Планируем пересмотреть систему оплаты труда: перейти от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке, которая будет равняться бюджету прожиточного минимума», - сказала глава Минтруда.

По ее словам, система оплаты труда, которая существует сейчас, используется уже несколько десятков лет, и основная задача на 2018 год — пересмотреть ее и обеспечить уровень зарплат в бюджетной сфере на уровне не менее 80% от средней зарплаты по стране.

Тарифные ставки буду повышены дважды, а «в каком размере и каким шагом — как сработает экономика». Кроме того, необходимо уйти от централизованной системы.

«Мы максимально уходим от централизованной системы, переходим к смешанной. У руководителя будет больше возможностей в плане стимулирования оплатой труда», - сказала чиновник.