Власти Киргизии ввели комендантский час в столице и крупнейших городах

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы о введении с 25 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 чрезвычайного положения в столице страны Бишкеке, крупнейших городах Ош и Джалал-Абад, а также в прилегающих к ним районах.

В соответствии с указами во всех городах: вводится комендантский час; запрещаются увольнения по собственному желанию без наличия уважительных причин; запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов; вводится контроль за СМИ, которые «могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки»; вводятся особые правила пользования связью; ограничивается движение транспорта

Комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Киргизии Алмазбек Орозалиев. Во вторник он заявил, что комендантский час, во время которого появление на улицах запрещено, будет действовать с 20:00 до 07:00 по местному времени (общественный транспорт будет ходить с 07:00 до 19:00), а приезжие должны покинуть столицу страны до полуночи, передает РБК со ссылкой на 24.kg.

Начальник Генерального штаба ВС Киргизии Райимберди Дуйшенбиев сообщил, что за нарушение комендантского часа и неподчинение военнослужащим и милиционерам граждане будут привлекаться к ответственности.

Подписанные Жээнбековым указы предусматривают также иные временные ограничения прав и свобод. Гражданам, в частности, может быть запрещено покидать дом или квартиру, нарушителей порядка, не проживающих в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, планируют выдворять за пределы городов. Трудоспособных лиц, согласно тем же указам, власти могут привлекать к работам для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Жителей также обязывают информировать соответствующие государственные органы об угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Накануне, 23 марта, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что власти страны намерены принять «очень жесткие меры» для защиты здоровья населения. По его словам, органы внутренних дел, патрульная милиция и местные власти «будут применять всю полноту власти по отношению к тем, кто своей беспечностью ставит под угрозу здоровье других людей»,

К 24 марта в Киргизии было выявлено 42 случая заражения COVID-19.

Ранее на карантин были закрыты Нур-Султан и Алма-Ата в Казахстане, Баку в Азербайджане. 19 марта Telegram-канал Baza сообщил, что власти Москвы на специальном совещании решили, что город закроют на карантин, если число заболевших COVID-19 превысит 800 человек, однако в мэрии столицы назвали это сообщение «клеветой». По данным на 23 марта, в Москве было выявлено 262 случая заражения.