Последнее обновление: 17.03.2020 09:49

Киргизия ввела временный запрет на въезд иностранцев

Власти Киргизии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели временный запрет на въезд иностранных граждан.

Об этом объявила во вторник в Бишкеке вице-премьер Алтынай Омурбекова, передает ТАСС.

"Вводится временный запрет в связи с угрозой коронавируса на въезд граждан иностранных государств", - сказала она. По ее словам, подобные шаги предпринимают многие страны мира, и Киргизия не является исключением.

"Мы обязаны были принять такие профилактические меры", - пояснила вице-премьер. При этом, заверила она, данное ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

В самой Киргизии случаев заболевания коронавирусом пока не выявлено. В двух районах Чуйской области республики подготовлены специальные изоляторы на случай появления больных. В конце января власти страны решили временно приостановить импорт из КНР сельскохозяйственной, а также мясной продукции, этот запрет впоследствии был продлен на неопределенный срок. В республике в профилактических целях досрочно отправлены на трехнедельные каникулы учащиеся школ и студенты вузов, закрыты кинотеатры, ночные и компьютерные клубы.

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