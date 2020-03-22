Минздрав Чехии не исключил, что границы стран ЕС могут оставаться закрытыми до двух лет

Председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула прогнозирует, что границы государств - членов Евросоюза могут остаться закрытыми в течение двух лет.

Об этом он заявил в воскресенье пражскому телеканалу Prima, передает ТАСС.

"Закрытие границ и связанные с этим ограничения поездок по Европе может растянуться на предстоящие один-два года, - отметил Прымула. - Развитие ситуации [с коронавирусом] в европейских странах приобретает неприятную тенденцию. Многие месяцы потребуются для улучшения обстановки".

Прымула подчеркнул, что принятые чешскими властями жесткие меры по пресечению распространения вируса на национальной территории должны дать положительный результат. Его, однако, не следует ожидать раньше второй половины апреля.

В Чехии, как сказал Прымула, необходимо пресечь угрозу новых волн эпидемии. Для этого нужно не допустить массового въезда в республику граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.

Минздрав, по словам Прымулы, способен обеспечить эффективное функционирование национальной системы здравоохранения, если в республике появится не более 15 тыс. инфицированных коронавирусом. В Чехии действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин.

В Чехии с 1 марта, когда было объявлено о появлении в республике коронавируса, диагностировано 1120 случаев заражения. За текущей день было выявлено 125 инфицированных. Шестеро выздоровели.

В чешских больницах госпитализировано 74 заразившихся, из которых 19 находятся в отделениях интенсивной терапии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 11 пациентов.