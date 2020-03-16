Глава Еврокомиссии предложила закрыть границы ЕС на 30 дней

Евросоюзу, Великобритании и Ирландии стоит на 30 дней закрыть свои границы для граждан третьих стран, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Такое предложение главам стран ЕС сегодня озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, 30-дневное ограничение «может быть продлено настолько, насколько это может понадобиться».

План подразумевает, что ограничение не коснется дипломатов, врачей и ученых в сфере здравоохранения. Граждане стран ЕС и члены их семей смогут путешествовать в пределах ЕС при условии, что они давно сохраняют гражданство Евросоюза. Также ограничения не должны затронуть транспорт и перевоз жизненно важных грузов внутри ЕС.