Последнее обновление: 21.03.2020 11:45

Мексиканский песо завершил неделю сильным падением по отношению к доллару

Курс мексиканского песо по отношению к американской валюте в пятницу в очередной раз обновил исторический минимум. На межбанковском валютном рынке за доллар США в ходе торгов предлагали 25,11 песо, что более чем на 10% больше, чем в понедельник.

Официальный обменный курс, установленный Банком Мексики, равен 24,11 песо за доллар, передает ТАСС.

Среди основных факторов, повлиявших на стремительную девальвацию валюты латиноамериканской страны, следует назвать опасения по поводу влияния нового коронавируса на экономику и падение цен на нефть. В сложившейся ситуации Банк Мексики в пятницу решил опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 6,5%.

К настоящему времени в Мексике выявлено в общей сложности 164 случая заражения новым коронавирусом, один человек скончался. О первом инфицированном пациенте власти латиноамериканского государства объявили 28 февраля.

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