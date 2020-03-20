Сын Жириновского: Дедушке Лукашенко пора на пенсию

Зампред Госдумы РФ Игорь Лебедев в ответ на анекдот президента Беларуси Александра Лукашенко о национальности его отца, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявил, что умный человек не позволит себе таких шуток.

«Дедушке» Лукашенко «пора на пенсию», Белоруссия и весь мир устали от него, добавил Лебедев.

«Когда он позволяет себе подобные вещи на официальных мероприятиях в присутствии СМИ, прекрасно понимая, что через секунду, учитывая интернет и XXI век, это будет известно всему миру, я не готов охарактеризовать его как умного и дальновидного человека. Беларусь устала от Лукашенко и весь мир от него уже устал. Дедушке пора на пенсию», — заявил Лебедев, которого цитирует Daily Storm (https://dailystorm.ru/news/dedushke-pora-na-pensiyu-syn-zhirinovskogo-zayavil-chto-ves-mir-ustal-ot-lukashenko).

Сын Жириновского посоветовал Лукашенко рассказывать анекдоты в кругу друзей, «сидя у себя в кабинете».

«Если президент суверенного государства позволяет себе на каких-либо совещаниях рассказывать анекдоты про политических деятелей других стран, с которыми президент хочет дружить, то жизнь уже отыгралась на нем, и нам дополнительной реакции не требуется. Умный человек так делать не будет», — добавил он.

Вчера, в ходе совещания по вопросам распространения коронавируса Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского.