Самолет из Беларуси привез в Казахстан двух зараженных коронавирусом человек

Два пассажира авиарейса Минск-Нур-Султан, который власти Казахстана завернули в Караганду, оказались зараженными коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

«Еще пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в нашей стране. По Караганде два случая: это пассажиры рейса 0324 Минск - Караганда. Первый - 1981 года рождения, второй - 1972 года рождения», - сообщил Диас Ахметшарип на онлайн-брифинге в Минздраве, передает Казинформ.

«На данный час по Караганде два случая, по Алматы 22 случая и по Нур-Султану 25 человек. Всего 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов нет», - подытожил представитель Минздрава Казахстана.

Самолет Минск — Нур-Султан совершил посадку в Караганде. Такое решение приняли авиационные власти Казахстана, отправив 67 пассажиров рейса на 14-дневный карантин. Среди пассажиров самолета граждан Беларуси не было.