Последнее обновление: 12.03.2020 14:15

В Казахстане из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

В Казахстане на фоне распространения коронавируса в мире временно отменяются публичные мероприятия.

Об этом сообщил в Twitter президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает РБК.

Речь идет о массовых культурных и спортивных мероприятиях, конференциях и выставках. Кроме того, будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах, на рынках, вокзалах, в аэропортах.

Власти также решили сдвинуть начало весенних каникул в школах, а студентов перевести на дистанционное обучение.

При этом Токаев указал, что необходимо обеспечить бесперебойное снабжение жителей продуктами и товарами первой необходимости.

В стране пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование