В Казахстане из-за коронавируса отменили массовые мероприятия

В Казахстане на фоне распространения коронавируса в мире временно отменяются публичные мероприятия.

Об этом сообщил в Twitter президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает РБК.

Речь идет о массовых культурных и спортивных мероприятиях, конференциях и выставках. Кроме того, будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах, на рынках, вокзалах, в аэропортах.

Власти также решили сдвинуть начало весенних каникул в школах, а студентов перевести на дистанционное обучение.

При этом Токаев указал, что необходимо обеспечить бесперебойное снабжение жителей продуктами и товарами первой необходимости.

В стране пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.