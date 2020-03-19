Курсы наличной валюты в банках Минска на 19 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,105 рубля и составил 2,51 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,133 рубля и составил 2,555 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,098 рубля и составила 2,74 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,77 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,07(снизился на 0,1 рубля), минимальный курс продажи составил 3,11(снизился на 0,1 рубля).