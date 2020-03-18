Курсы наличной валюты в банках Минска на 18 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,037 рубля и составил 2,405 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,034 рубля и составил 2,422 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,642 рубля, минимальная продажа выросла на 0,022 рубля и составила 2,67 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,17(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,21(снизился на 0,01 рубля).