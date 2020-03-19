Нацбанк Беларуси не отказывается от плавающего курса, но прибегнул к интервенциям

Нацбанк Беларуси намерен и в дальнейшем придерживаться политики плавающего курса национальной валюты, однако уже использовал и продолжит использовать валютные интервенции для сглаживания резких колебаний курса рубля.

Регулятор признает повышение спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в условиях высокой волатильности на глобальных финансовых рынках. Надо понимать, что речь в первую очередь идет о курсе российского рубля к доллару и евро.

«В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», - говорится в комментарии Нацбанка Беларуси.

«Национальный банк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса», - подчеркивается в комментарии.

Регулятор пообещал мониторить ситуацию и «при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования».