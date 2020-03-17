Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,023 рубля и составил 2,368 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,029 рубля и составил 2,388 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,04 рубля и составила 2,64 рубля, минимальная продажа выросла на 0,025 рубля и составила 2,648 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22(вырос на 0,01 рубля).