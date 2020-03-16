Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,009 рубля и составил 2,345 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,016 рубля и составил 2,359 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,035 рубля и составила 2,6 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,037 рубля и составила 2,623 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,2(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,21(снизился на 0,03 рубля).