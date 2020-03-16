Россия закрывает границу с Беларусью

Белорусским властям, которые на протяжении последних двух недель отчаянно успокаивали население, боясь при том взять на себя ответственность за введение чрезвычайных мер, как, например, закрытие границ для иностранцев, ограничение международного пассажирского сообщения, карантин в школах и вузах, запреты на массовые мероприятия, временное закрытие общепита и спортивных мероприятий, не пришлось самим вводить отдельные меры из упомянутого списка.

Отдельно взятая страна в центре Европы из-за своего особого геополитического положения оказалась в технической изоляции из-за того, что окружающие синеокую страны закрыли границы свои границы и ввели ограничения на пассажирское сообщения из-за пандемии коронавируса.

Сегодня правительство России принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", - заявил Мишустин.

Россия стала последней страной, закрывшей границы с Беларусью: ранее такие меры объявили Украина, Польша, Литва и Латвия. Синеокая граничит с 5-ю странами и не имеет выхода к морю. Осталось лишь авиасообщение с теми немногими странами, которые еще не объявили о самоизоляции.