Россия сообщила Румасу о новых мерах по борьбе с коронавирусом

В минувшее воскресенье премьер РФ Михаил Мишустин позвонил премьеру Беларуси Сергею Румасу, чтобы сообщить о новых мерах РФ по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным», - сообщила пресс-секретарь премьера РБ Александра Исаева.

«В ходе разговора российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отдельно стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19», - говорится в сообщении.

Как сообщают российские СМИ, в понедельник 16 марта Мишустин заслушает предложения, которые могут быть включены в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Поручения об их подготовке глава кабмина дал по итогам прошедшего в субботу, 14 марта, совещания по экономической ситуации в связи с распространением нового коронавируса.

Премьер РФ 14 марта объявил о создании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России и лично его возглавил.

На первой стратегической сессии совета в субботу Мишустин, в частности, распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Он также призвал россиян минимизировать все зарубежные поездки.

Глава правительства предложил ввести 14-дневный карантин для всех людей из групп риска, в которые входят не только прибывшие из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой граждане, но и члены их семей. Кроме того, премьер попросил во всех регионах сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий.

Также 14 марта премьер-министр РФ утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Среди них приостановление с 15 марта пропуска иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую границы, организация в столичном регионе курсов повышения квалификации для врачей и др.

15 марта президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Возглавил эту рабочую группу мэр Москвы.