Конгрессмены США одобрили выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект, который предусматривает выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом.

За законопроект проголосовали 415 конгрессменов, против высказались только двое, сообщает Reuters.

Документ отправили на рассмотрение в сенат. Ожидается, что верхняя палата конгресса утвердит инициативу до конца недели.

Согласно законопроекту, более $3 млрд будет выделено на исследования и разработку коронавирусных вакцин, экспресс-тестов и терапевтических средств. Еще $1,25 млрд будет направлено на помощь против распространения вируса за пределами США. Почти $1 млрд направят на закупку лекарств и медикаментов, а на профилактические меры пойдут еще $2,2 млрд, из которых $950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений.

Белый дом ранее запрашивал $2,5 млрд на меры по борьбе с распространением коронавируса. При этом президент США Дональд Трамп говорил, что не будет против, если на эти цели конгрессом будет выделено больше средств, передает РБК.

Пресс-секретарь административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Сэммел отмечала, что около $1 млрд из запрошенных администрацией Трампа средств будут направлены на ускорение разработки вакцин, лабораторные испытания, повышение эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием и закупку необходимого оборудования.